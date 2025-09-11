Два татарстанца взыскали более 120 тысяч с суши-бара за отравление роллами

Они заразились сальмонеллезом, который был в еде из доставки

Фото: Мария Зверева

Альметьевский городской суд 11 августа 2025 года удовлетворил иски двух жителей Татарстана, которые в апреле этого года отравились роллами в кафе Rollar. Об этом сообщил Роспотребнадзор Татарстана.

Один татарстанец потребовал возмещения в размере 96 тыс. рублей за моральный вред, за утраченный заработок, за оплату услуг представителя и возврата стоимости. Второй — 30,5 тыс. за моральный вред и лекарства.



В апреле 2025 года в Альметьевске произошло массовое заражение сальмонеллезом после употребления роллов из кафе Rollar. Пострадавшие заказали еду с доставкой и были госпитализированы. Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушения санитарных норм. Деятельность кафе была приостановлена на 90 суток, а владелец привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор изъял за летний сезон 1,5 тонны просроченных продуктов из детских лагерей Татарстана.

Наталья Жирнова