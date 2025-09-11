Капитан «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на два года
Хоккеист наказан за нарушение антидопинговых правил
Капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.
В апреле было сообщено, что три российских хоккеиста сдали положительный допинг-тест. По Владиславу Каменеву и Никите Седову решение пока не вынесено.
— Голышев дисквалифицирован на два сезона, в течение 20 дней он может обжаловать это решение. По Каменеву и Седову пока новостей нет, — приводит слова Морозова РИА «Новости».
Сам Голышев в своем аккаунте в соцсетях попросил не беспокоить его просьбами об интервью в связи с началом слушаний в РУСАДА.
В минувшем сезоне «Автомобилист» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в семи матчах серии казанскому «Ак Барсу».
