Капитан «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на два года

Хоккеист наказан за нарушение антидопинговых правил

Фото: Динар Фатыхов

Капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

В апреле было сообщено, что три российских хоккеиста сдали положительный допинг-тест. По Владиславу Каменеву и Никите Седову решение пока не вынесено.

— Голышев дисквалифицирован на два сезона, в течение 20 дней он может обжаловать это решение. По Каменеву и Седову пока новостей нет, — приводит слова Морозова РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сам Голышев в своем аккаунте в соцсетях попросил не беспокоить его просьбами об интервью в связи с началом слушаний в РУСАДА.

В минувшем сезоне «Автомобилист» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в семи матчах серии казанскому «Ак Барсу».

Зульфат Шафигуллин