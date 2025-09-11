«Ак Барс» получит от КХЛ 111 млн рублей

Лига выплатит клубам более двух млрд рублей по итогам сезона-2024/2025

Фото: Динар Фатыхов

Совет директоров КХЛ утвердил рекордную выплату клубам по итогам сезона-2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба Лиги.



Основой для формирования выплат стали доходы от продажи телевизионных прав и беттинг-контрактов, а также целевое финансирование. Сообщается, что международные телеканалы показали 745 матчей, региональные — 707 игр, федеральный канал «Матч!» — 106 встреч, а каналы KHL и KHL Prime — 1634 трансляции.

Общая сумма составила более 2,15 млрд рублей с учетом НДС, что почти вдвое превышает показатели предыдущего сезона.



Согласно данным, лидером по размеру выплаты стал ярославский «Локомотив», получивший почти 189 млн рублей. «Ак Барс» за прошедший сезон получит 111 млн рублей.

Значительная часть средств — более 200 миллионов рублей — будет направлена на поддержку детско-юношеских спортивных школ, включая как клубные академии, так и независимые учреждения.

Накануне «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ со счетом 3:6.

Наталья Жирнова