Сооснователь Oracle Ларри Эллисон догоняет Илона Маска в списке богатейших людей мира

Капитал Эллисона вырос на фоне роста акций Oracle, которые подорожали более чем на 40%

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон вплотную приблизился к Илону Маску в рейтинге богатейших людей мира. По данным Bloomberg, его состояние на пике торгов превысило $390 млрд, что ненадолго позволило обойти главу Tesla.

Рост обеспечили акции Oracle, которые подорожали более чем на 40% после публикации сильной отчетности. Доля Эллисона в компании составляет 41%, и ее рыночная стоимость на пике превысила $960 млрд. Однако к закрытию торгов рост замедлился, и состояние миллиардера снизилось до $378 млрд, уступив позиции Маску с его $384 млрд.

Oracle укрепила позиции благодаря растущему спросу на облачные мощности со стороны компаний, работающих с искусственным интеллектом. Именно это направление стало главным фактором роста бизнеса. Среди клиентов корпорации — разработчик ChatGPT, которому необходимы крупные центры обработки данных.

Несмотря на соперничество в рейтинге, Эллисон и Маск связаны давними деловыми отношениями. Эллисон входил в совет директоров Tesla, инвестировал $1 млрд в покупку Twitter и владеет долей в Tesla. Кроме того, он известен как владелец острова Ланаи на Гавайях, теннисного турнира Indian Wells и парусной команды.

Маск впервые возглавил список богатейших людей в 2021 году, позже уступал позиции Джеффу Безосу и Бернару Арно, но вернул лидерство в 2024 году. Теперь его догоняет сооснователь Oracle, чье состояние напрямую зависит от успеха компании на фоне роста интереса к искусственному интеллекту.

Артем Гафаров