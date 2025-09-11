ВС РФ приступили к тестированию ракеты-дрона «Залп-1»

Она предназначена для уничтожения высотных БПЛА

Фото: Динар Фатыхов

ВС РФ приступили к тестированию новейшей ракеты-дрона, названной «Залп-1». Она предназначена для уничтожения высотных БПЛА. Информацию подтвердили для ТАСС представители Центра беспилотных компетенций.

Новый аппарат обладает скоростью до 310 км/ч, что позволяет эффективно перехватывать вражеские воздушные цели. На данный момент создано менее сотни таких дронов, которые поступили на испытание в район специальной операции.

Разработчики подчеркнули, что в случае неудачи поражения цели ракета может возвращаться для повторного использования. При отсутствии цели боевой заряд не применяется, а само устройство возвращается на базу с помощью второй камеры и стандартного управления.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года обязуют получать права на управление дронами.

Наталья Жирнова