В Татарстане начальника детского лагеря обвиняют в халатности после травмы ребенка

Ребенок упал с высоты второго этажа и получил серьезные травмы

Фото: Динар Фатыхов

В Тукаевском районе республики возбуждено уголовное дело против бывшего начальника детского оздоровительного лагеря. Следствие утверждает, что он не обеспечил лагерь достаточным количеством квалифицированного персонала, что привело к недостаточному контролю за детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

4 июня 2025 года 9-летний мальчик самовольно покинул мероприятие и зашел в свою комнату. Сев на подоконник, он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки. Ребенок упал с высоты второго этажа и получил серьезные травмы.

Дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина