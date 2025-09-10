Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 11 сентября

18:14, 10.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 11 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 1,68 рубля, евро — на 1,79 рубля, а юань — на 0,20 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 84,92 рубля;
  • евро — 99,82 рубля;
  • юань — 11,90 рубля.
Анастасия Фартыгина

