Банк России опубликовал курс валют на четверг, 11 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 11 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 1,68 рубля, евро — на 1,79 рубля, а юань — на 0,20 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 84,92 рубля;
- евро — 99,82 рубля;
- юань — 11,90 рубля.
