Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

Будет облачно с прояснениями

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит около +11 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +12 до +17 градусов.

Галия Гарифуллина