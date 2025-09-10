Татарстан принял участие в обсуждении развития российских технологий в строительстве и ЖКХ

Одной из ключевых тем стали возможности применения опыта в реализации инфраструктурных проектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

В Минстрое России прошло совещание, посвященное развитию отечественных технологий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Встречу возглавил министр Ирек Файзуллин, в ней также приняли участие Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Татарстана, и Андрей Кожевников, гендиректор компании КАМАЗ, сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Одной из ключевых тем обсуждения стали возможности применения опыта в реализации крупных инфраструктурных проектов на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Участники встречи также рассмотрели вопросы обеспечения регионов строительной и коммунальной техникой в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Особое внимание уделили поддержке отечественных материалов и технологий на значимых объектах. Обсуждались также вопросы кооперации между федеральными и региональными властями и социально ответственным бизнесом для достижения государственных целей.

Напомним, что в этом году Татарстан планирует обновить 136 объектов инженерной инфраструктуры, выделив на эти цели 11,7 млрд рублей. Из этой суммы 8,5 млрд будет направлено в рамках республиканской программы.



Анастасия Фартыгина