Латте-арт, бизнес-букет, кофейные зерна: Сбер представил ароматизированную бизнес-карту

Дизайн лимитированных бизнес-карт создан с помощью искусственного интеллекта

Фото: предоставлено пресс-службой «Сбер»

Сбер представил первую коллекцию лимитированных дизайнов бизнес-карт для предпринимателей, разработанных с помощью искусственного интеллекта. Три карты из новой серии обладают ароматизированными покрытиями, которые ассоциируются с разными сферами малого бизнеса. В стартовую линейку вошли четыре дизайна: «Латте-арт» с кофейным ароматом, «Бизнес-букет» с цветочным шлейфом, «Кофейные зерна» с запахом арабики и «Инструменты для дела» без запаха.

Выпуск такой карты обойдется всего в 500 рублей. Доставка по России бесплатна, как и обслуживание в первый год использования. Выбрать дизайн и оформить бизнес-карту можно в веб-версии интернет-банка «СберБизнес». До конца сентября их заказ станет доступен во всех регионах присутствия Сбера.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Ароматизированная карта в ограниченном тираже — не только платежный инструмент, но и элемент нетворкинга и маркетинга. Ее запах, будь то аромат кофе или свежих цветов, усиливает бренд, создает у партнеров и клиентов прочные ассоциации с бизнесом. К примеру, если вы управляете цветочным салоном, соответствующий запах подчеркнет вашу специализацию. Мы впервые выпускаем бизнес-карты в эксклюзивном дизайне и с ароматизацией. Если увидим, что это востребовано, то расширим набор дизайнов и ароматов».

Реклама. ПАО «Сбербанк»