В Казани ограничат продажу алкоголя во время матча «Рубина» с «Зенитом»

Запрет на реализацию алкогольной продукции коснется нескольких улиц, включая Астрономическую, Баумана и Мусы Джалиля

Фото: Динар Фатыхов

В Казани введут ограничения на продажу алкоголя в день матча Кубка России между «Рубином» и «Зенитом», который пройдет 30 сентября. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Запрет на реализацию алкогольной продукции коснется нескольких улиц, включая Астрономическую, Баумана и Мусы Джалиля. Исключение сделано только для ресторанов и кафе. Также ограничения будут действовать на улице Амирхана и прилегающих территориях.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Продажа алкоголя будет запрещена в районе набережной Казанки и рядом с магазином «Мегастрой». Эти меры направлены на обеспечение общественной безопасности и порядка во время футбольных матчей.

Напомним, что в преддверии матча с махачкалинским «Динамо» в казанском «Рубине» позвали журналистов на открытую тренировку. Команда занимается в усеченном формате: без сборников и некоторых игроков основы. Несмотря на тяжелые условия подготовки, Рашид Рахимов не выглядел растерянным. Как команда готовится к игре, почему тренер «Рубина» не любит пятничные матчи и будут ли трансферы за три дня до закрытия трансферного окна — читайте в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина