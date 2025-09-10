В Татарстане планируют построить «Деревню хоббитов» в экокомплексе за 450 млн рублей
На территории экокомплекса планируется два искусственных озера: одно для рыбалки, другое — для водных развлечений
В Высокогорском районе Татарстана собираются создать уникальную «Деревню хоббитов». Этот проект станет частью экокомплекса «Тенгре», о чем сообщил инвестор Марсель Зарипов на муниципальном инвестиционном совете.
По словам Зарипова, в комплексе предусмотрены различные варианты размещения: «Деревня хоббитов — там интересный ландшафт, будут на возвышенности размещаться домики». Также в планах — строительство купольных домов и комфортных семейных апартаментов.
На территории экокомплекса планируется два искусственных озера: одно для рыбалки, другое — для водных развлечений. Гостям предложат два ресторана, где можно будет попробовать как национальную, так и европейскую кухню. Для отдыха и спорта предусмотрены открытый подогреваемый бассейн, баскетбольная площадка, теннисные корты и футбольное поле.
Проект будет расположен недалеко от села Альдермыш, всего в 36 км от Казани. Площадь застройки составит 40,5 гектара, а передвижение по территории будет безавтомобильным — только на экологичных электрокарах. Общий объем инвестиций в проект составит 450 млн рублей.
