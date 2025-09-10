Жительница Казани потеряла более 5,5 млн рублей на «брокерском заработке»

Мошенники звонили ей с 12 разных номеров

Фото: Артем Дергунов

Снова случай мошенничества с инвестициями зафиксирован в Казани. В погоне за прибылью жительница города перевела злоумышленникам все свои личные сбережения. Об этом сообщила прокуратура Татарстана в своем телеграм-канале.

Преступники действовали по «классической» схеме: они убеждали женщину в возможности дополнительного заработка через интернет-платформу. Для создания видимости легитимности они звонили с 12 различных телефонных номеров, активно демонстрируя заинтересованность в росте ее доходов.

Сумма ущерба составила 5,5 млн рублей, а по данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Сообщается, что мошенники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам».



Наталья Жирнова