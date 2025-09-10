В дни Kazan Digital Week введут запрет для транспорта с опасным грузом

Запрет будет действовать три дня

Фото: Динар Фатыхов

Временные ограничения движения и стоянки транспортных средств, перевозящих опасные вещества, будут введены в Казани в период проведения международного форума Kazan Digital Week. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.

Запрет будет действовать три дня — с 17 по 19 сентября.

Напомним, что международное мероприятие состоится в выставочном центре «Казань Экспо». Форум Kazan Digital Week — 2025 станет площадкой для обмена научно-технической информацией между участниками.



Наталья Жирнова