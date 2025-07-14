Kazan Digital Week 2025 соберет более 20 тыс. участников из 60 стран

Фото: Артем Дергунов

Федеральный форум Kazan Digital Week готовится принять более 20 тыс. участников в 2025 году. Мероприятие, которое возглавляет министр цифрового развития России Максут Шадаев, станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации экономики России, сообщил министр цифрового развития Айрат Хайруллин.

Деловая программа форума включает 90 различных мероприятий, которые пройдут в течение трех дней. Ожидается участие более 500 спикеров, среди которых около 60 представителей из стран дальнего и ближнего зарубежья. Количество иностранных экспертов увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом.



Среди подтвердивших свое участие:

Беларусь;

Индия;

Китай;

ОАЭ;

Турция;

Казахстан;

Узбекистан;

Иран;

Индонезия;

Малайзия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Центральными темами станут:

Реализация национального проекта «Экономика данных».

Внедрение искусственного интеллекта в государственное управление.

Обмен опытом между регионами России.

Лучшие практики цифровизации.

Среди высокопоставленных гостей ожидаются вице-губернаторы и министры цифровизации регионов России, а также представители профильных министерств зарубежных стран. Специальным гостем станет министр коммуникационных технологий Тунисской Республики господин Низар бен Неджи.

Напомним, что форум пройдет с 17 по 19 сентября в Kazan Expo.

Анастасия Фартыгина