Минстрой: Татарстан выполнил план по вводу жилья на 87%
Это 2,848 миллиона квадратных метров
В Татарстане выполнено 87% годового плана по вводу жилья, что составляет 2,848 млн квадратных метров. Эти данные озвучил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства под руководством премьер-министра Алексея Песошина, сообщили в пресс-службе Минстроя республики.
Обязанности по шести программам полностью выполнены, а большинство остальных находятся на завершающем этапе. Например, в коммерческом строительстве выполнено 36% плана, сданы 75 многоэтажных домов площадью 607 тыс. квадратных метров. По программе социальной ипотеки в 2025 году готово 16 из 35 домов.
В Татарстане активно выполняются проекты для обеспечения жильем детей-сирот и многодетных семей. Так, заключены контракты на строительство 450 жилых помещений для сирот, а 57 из 69 многодетных семей уже воспользовались субсидиями.
Кроме того, республика готовится к улучшению инфраструктуры: 88 объектов в сфере водоснабжения, 53 в здравоохранении, а в образовании строят 13 объектов, из них восемь школ и пять детсадов.
В сфере культуры тоже активно идет работа: завершается реконструкция многофункциональных центров и Дома культуры. Татарстан продолжает развивать свою инфраструктуру, чтобы обеспечить комфортные жизненные условия для жителей.
На прошлой неделе годовой план по вводу жилья был выполнен на 81%, что составляет 2,6 млн кв. м.
