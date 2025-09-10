Казанцы в 10 раз реже ездят на поездах в Санкт-Петербург, чем в Москву

Это при том, что пассажиропоток из Казани в Санкт-Петербург увеличился на 11,8% по сравнению с прошлым годом

Фото: Олег Исаков

В первые восемь месяцев 2025 года наблюдается увеличение числа пассажиров, следующих железнодорожным транспортом из городов Приволжского федерального округа в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба РЖД.

Наиболее заметный рост зафиксирован на направлении Казань — Санкт-Петербург, где пассажиропоток увеличился на 11,8%. За этот период поездом воспользовались 51,5 тыс. человек. На данном маршруте курсирует один состав. Примечательно, что за этот же период в Москву на поезде доехали 520,9 тыс. человек.

Значительное увеличение также отмечается на линии Ижевск — Санкт-Петербург, где рост составил 20%. За отчетный период было перевезено 21,3 тыс. пассажиров. На маршруте Нижний Новгород — Санкт-Петербург, обслуживаемом шестью составами, пассажиропоток вырос на 11% и достиг 110,1 тыс. человек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что пассажиропоток из Казани в Москву увеличился в этом году на 4,6%.

Наталья Жирнова