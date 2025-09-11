Эксперты «Лизинг-Трейд» заявили о росте популярности лизинга недвижимости в Татарстане

Особенно розничный лизинг стал востребован среди малого и среднего бизнеса

В Татарстане растет спрос на лизинг недвижимости. Он стал особенно востребован среди малого и среднего бизнеса, сообщила руководитель отдела лизинга недвижимости «Лизинг-Трейд» Розалия Миндарова.

— Клиенты ценят, что решение принимается быстро — в среднем 3–4 дня. Это принципиально отличает лизинг от банковских продуктов, где процесс может затянуться на недели. При этом мы предлагаем гибкие условия и индивидуальные графики платежей, что помогает бизнесу развиваться без излишней нагрузки, — цитирует ее РБК Татарстан.

По словам генерального директора лизинговой компании Алексея Долгих, для юридических лиц лизинг зачастую выгоднее, чем ипотека.

— Он позволяет возмещать НДС и оптимизировать налоговую нагрузку, которая при ипотеке может достигать 45%. Это делает лизинг привлекательным инструментом для компаний, стремящихся эффективно управлять финансами

По оценке экспертов «Лизинг-Трейд», рынок лизинга недвижимости в Татарстане продолжит динамичный рост. Если в 2022 году общий объем сделок составлял 1,8 млрд рублей, то в 2024 году он достиг уже 5 млрд. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост интереса к этому инструменту, особенно на фоне снижения ключевой ставки и появления новых игроков на рынке.