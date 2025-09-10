Смолову грозит до трех лет по уголовному делу после драки в «Кофемании»

В отношении футболиста возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»

Фото: Динар Фатыхов

В отношении футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело по факту драки, произошедшей в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. По статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» ему может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили RT со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 5 июля, тогда в социальных сетях появилось видео с камер наблюдения заведения. На записи видно, как 35-летний спортсмен подошел к двум посетителям, сидевшим за столиком. После словесной перепалки Смолов нанес обоим мужчинам удары по лицу и покинул кафе.

Первоначально полиция не стала возбуждать дело из-за необходимости дополнительного сбора информации.

Наталья Жирнова