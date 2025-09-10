В Усадах завершают ремонт школы искусств за 75,2 млн рублей

В основном работы проходили по ремонту фасада и инженерных систем

В селе Усады Высокогорского района завершается капитальный ремонт детской школы искусств им. Салиха Сайдашева. Реконструкция проводится в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящей в национальный проект «Семья». Об этом сообщили в Минстрое республики.

Общий объем финансирования работ составил 75,2 млн рублей. По последним данным, строительные работы выполнены на 97%. За время ремонта специалисты заменили оконные и дверные конструкции, отремонтировали входные группы и кровлю, обновили отмостки.

Также была проведена модернизация инженерных систем, включая отопление, вентиляцию и электрику. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории площадью 980 квадратных метров, устанавливаются необходимые ограждения.

В одноэтажном здании разместятся 13 специализированных помещений, среди которых просторный актовый зал вместимостью 200 человек, четыре учебных класса, кабинет для преподавателей и необходимые санитарно-бытовые помещения.

Ранее новый школьный корпус на 618 мест построили в Тукаевском районе.

Наталья Жирнова