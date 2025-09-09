Новый школьный корпус на 618 мест построили в Тукаевском районе

Речь идет о школе в деревне Малая Шильна

В деревне Малая Шильна Тукаевского района Татарстана открылся новый корпус местной средней школы. Об этом сообщили на официальном портале Минстроя Татарстана.

Современное четырехэтажное здание площадью более 5,7 тысячи квадратных метров рассчитано на 618 учащихся. Корпус полностью оснащен необходимым оборудованием, современной мебелью и инвентарем для образовательного процесса.

Учебное заведение оборудовано всем необходимым для получения образования. В корпусе разместили 26 обычных классов, компьютерный кабинет, три помещения для дополнительного образования. Для педагогического состава предусмотрены отдельные кабинеты, включая помещения для завуча и психолога.

Внимание уделено созданию комфортной среды для развития талантов школьников. В новом корпусе открыли литературно-драматическую студию, оборудовали классы для творческих занятий и современную столовую. Для удобства передвижения между зданиями построен крытый переход с пандусом, обеспечивающим доступ для маломобильных учащихся.

Ранее в Высокой Горе открылся новый детский сад на 120 мест.

Наталья Жирнова