Татарстан получил в бюджет 80 млн рублей с туристического налога

Значительная часть доходов пришлась на Казань

Фото: Артем Дергунов

С начала 2025 года местные бюджеты Татарстана пополнились более чем на 80 млн рублей за счет туристического налога. Эти средства поступили в казну трех городов и 14 поселений республики. Об этом сообщает РБК «Татарстан» ссылаясь на пресс-службу минфина республики.

К 1 сентября текущего года объем поступлений туристического налога составил 80,8 млн рублей. При этом большая доля собранных средств — 69,4 млн рублей, или 86% от общей суммы, — пришлась на Казань.

В настоящее время туристический налог действует на территории трех муниципальных образований: Казани, Зеленодольска и Болгара. Кроме того, этот сбор распространяется на семь поселений Верхнеуслонского района, четыре — Зеленодольского и три — Спасского района республики.

Важно отметить, что введение туристического налога в Татарстане началось с 1 января 2025 года. Однако не все муниципальные образования решили внедрить этот сбор — некоторые из них отказались от его введения. Так, в первом квартале 2025 года отказались от налога власти Менделеевска и Чистополя.

Наталья Жирнова