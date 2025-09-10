«Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом» в матче КХЛ

Первая домашняя игра в сезоне для команды Анвара Гатиятулина

Сегодня «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в Казани в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проведет первую домашнюю игру в новом сезоне.

«Ак Барс» на старте чемпионата проиграл по буллитам «Металлургу» (3:4 Б) и обыграл в основное время «Авангард» (2:1). Обе стартовые игры сезона прошли для казанцев на выезде — в Магнитогорске и Омске.

«Автомобилист» начал регулярный чемпионат с выездного поражения в Тольятти от «Лады» (3:4). Матч в Казани станет для команды Николая Заварухина вторым в сезоне.

В прошлом сезоне «Ак Барс» и «Автомобилист» провели 11 очных поединков. Казанская команда выиграла три из четырех матчей в «регулярке» (6:2, 4:1, 3:1), а также переиграла екатеринбуржцев в первом раунде плей-офф с общим счетом 4:3. В последний раз «Автомобилист» побеждал в Казани 30 ноября 2023 года.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин