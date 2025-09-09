Apple анонсировала самый мощный iPhone 17 Pro

Главной новинкой стал чип Apple A19 Pro, созданный по трехнанометровой технологии TSMC, что обеспечивает высокую производительность устройств

Apple анонсировала свои самые мощные смартфоны на сегодняшний день — iPhone 17 Pro, 17 Pro Max и 17 Air. Презентация прошла на официальном мероприятии компании, запись которого доступна на сайте Apple.

Главной новинкой стал чип Apple A19 Pro, созданный по трехнанометровой технологии TSMC, что обеспечивает высокую производительность устройства. iPhone 17 Pro будет доступен в двух версиях — со стандартным и увеличенным экраном. Корпус смартфона выполнен из алюминия, в отличие от предыдущих моделей, в которых использовали титан и сталь.

Одной из ключевых особенностей iPhone 17 Pro стала испарительная камера, которая эффективно отводит тепло от устройства. На задней панели расположены три камеры с разрешением 48 мегапикселей: основная, сверхширокоугольная и телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 18 мегапикселей и предлагает несколько режимов съемки.

iPhone 17 Air стал самым тонким смартфоном в линейке Apple — его толщина составляет всего 5,7 миллиметра. Корпус выполнен из титана, а экран имеет диагональ 6,5 дюйма. На задней крышке находится одна камера на 48 мегапикселей, которая, по словам Apple, может заменить четыре модуля с разными фокусными расстояниями.

Напомним, что Apple представила новые девайсы: iPhone 17, Apple Watch и AirPods Pro 3.





Анастасия Фартыгина