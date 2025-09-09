Apple представила новые девайсы: iPhone 17, Apple Watch и AirPods Pro 3

На традиционной презентации Apple были представлены долгожданные новинки: iPhone 17, Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3. Начало мероприятия ознаменовалось цитатой Стива Джобса: «Дизайн — это не то, как предмет выглядит, а то, как он работает».

iPhone 17 получил увеличенный дисплей размером 6,3 дюйма с тонкими рамками. Защита устройства теперь обеспечивается стеклом Ceramic Shield 2, которое в три раза лучше защищает от царапин.

Внутри нового iPhone установлен 3-нм чип A19, который обеспечивает высокую скорость работы. На задней панели находятся две камеры: основная и сверхширокоугольная на 48 мегапикселей, а также новая 24-мегапиксельная селфи-камера. Пользователи смогут выбрать из пяти цветов: розового, зеленого, светло-голубого, белого и черного.

AirPods Pro 3 предложит усовершенствованную систему активного шумоподавления, которую разработчики называют «феноменальной». Также они представили обновленную акустическую архитектуру и функцию перевода в режиме реального времени. Стоимость наушников составит $249 (20,8 тыс. рублей).

Apple Watch Series 11 теперь имеет экран, который в два раза лучше защищен от царапин по сравнению с предыдущей моделью. Батарея часов будет работать до 24 часов. Новинка также получила функцию измерения артериального давления и улучшенный мониторинг сна. Она станет самыми тонкими смарт-часами от Apple. Цены на новые часы варьируются: от $250 (20,9 тыс. рублей) для SE 3 до $700 (58,5 тыс. рублей) для Ultra 3.

Ожидается, что в ближайшее время будут анонсированы еще четыре модели iPhone 17: базовая версия, iPhone 17 Air, который заменит Plus-версию, а также iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Анастасия Фартыгина