Банк России опубликовал курс валют на среду, 10 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,90 рубля, евро — на 1,46 рубля, а юань — на 0,22 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 83,24 рубля;
- евро — 98,03 рубля;
- юань — 11,69 рубля.
