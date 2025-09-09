Новости экономики

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на среду, 10 сентября

17:33, 09.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на среду, 10 сентября
Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на среду, 10 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,90 рубля, евро — на 1,46 рубля, а юань — на 0,22 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 83,24 рубля;
  • евро — 98,03 рубля;
  • юань — 11,69 рубля.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть657.7
  • Нижнекамскнефтехим86.7
  • Казаньоргсинтез75.7
  • КАМАЗ95.4
  • Нижнекамскшина44.35
  • Таттелеком0.642