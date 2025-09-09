В Татарстане запустят речной «Метеор» по маршруту Чистополь — Нижнекамск — Челны

На совещании с министром транспорта республики Фаритом Ханифовым обсуждались вопросы подготовки к запуску этого речного сообщения

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане собираются запустить скоростной речной «Метеор», который будет курсировать по маршруту Чистополь — Нижнекамск — Елабуга — Набережные Челны. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин в своем телеграм-канале.

На совещании с министром транспорта республики Фаритом Ханифовым обсуждались вопросы подготовки к запуску этого речного сообщения. Метшин отметил, что Татарстан расположен на слиянии рек Волги и Камы, что создает отличные условия для развития речного транспорта.

Он добавил: «РТ реанимирует существующий речной скоростной флот, а также приобретает новые речные суда».

Напомним, что Зеленодольский завод имени А.М. Горького передал АО «Флот Республики Татарстан» два новых скоростных пассажирских судна «Метеор-2020». Эти суда оснащены модернизированной системой подводных крыльев и предназначены для использования на водных маршрутах в Татарстане.



Анастасия Фартыгина