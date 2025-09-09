В Татарстане сохраняется низкий уровень заболеваемости ОРВИ

При этом отмечается рост числа заболевших в первую неделю сентября относительно последней недели августа

Фото: Динар Фатыхов

Эпидемиологическая ситуация в Татарстане остается стабильной, несмотря на начало учебного года. По данным главного государственного санитарного врача по Татарстану Марии Патяшиной, с начала учебного периода в регионе зарегистрировано около 8 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Патяшина подчеркнула, что текущий уровень заболеваемости находится в пределах нормы. При этом отмечается определенный рост числа заболевших: за первую неделю сентября показатель превысил данные последней недели августа на 16%.

Специалисты ведомства продолжают мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе. Ситуация находится под контролем и пока не вызывает опасений у медицинских работников.

Наталья Жирнова