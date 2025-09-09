«Бюджетной составляющей нет»
Глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов ответил, во сколько обойдется проведение Международного форума Kazan Digital Week
Глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал, во сколько обойдется проведение Международного форума Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября.
На пресс-конференции в ТАСС журналисты поинтересовались, какая общая сумма заложена на организацию данного мероприятия. Ответ удивил. Рифкат Минниханов сообщил, что «бюджетной составляющей (в расходах на проведение форума, — прим. ред.) нет».
На этот раз на Международном форуме Kazan Digital Week ожидается более 20 тыс. участников, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время пресс-конференции. По его словам, количество «примерно в два раза больше, чем собрал первый форум, [а также ожидается около] 200 компаний».
Зарубежных гостей ожидают из 60 стран мира, добавил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин. Среди них — представители власти и IT-бизнеса из Сербии, Катара, Узбекистана.
Международный форум Kazan Digital Week пройдет в Казани в шестой раз. Программа включает более 100 мероприятий, будут представлены все российские компании — лидеры IT-отрасли.
Одна из основных тем — цифровая трансформация в регионах. «В этом году примут участие все руководители цифровой трансформации регионов. Обсудим цифровую трансформацию общего образования, управление отраслью спорта, большой блок, связанный с «умным городом», — сообщил Максут Шадаев.
