«Бюджетной составляющей нет»

Глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов ответил, во сколько обойдется проведение Международного форума Kazan Digital Week

Фото: Мария Зверева

Глава Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал, во сколько обойдется проведение Международного форума Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября.

На пресс-конференции в ТАСС журналисты поинтересовались, какая общая сумма заложена на организацию данного мероприятия. Ответ удивил. Рифкат Минниханов сообщил, что «бюджетной составляющей (в расходах на проведение форума, — прим. ред.) нет».

На этот раз на Международном форуме Kazan Digital Week ожидается более 20 тыс. участников, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время пресс-конференции. По его словам, количество «примерно в два раза больше, чем собрал первый форум, [а также ожидается около] 200 компаний».

Зарубежных гостей ожидают из 60 стран мира, добавил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин. Среди них — представители власти и IT-бизнеса из Сербии, Катара, Узбекистана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Международный форум Kazan Digital Week пройдет в Казани в шестой раз. Программа включает более 100 мероприятий, будут представлены все российские компании — лидеры IT-отрасли.

Одна из основных тем — цифровая трансформация в регионах. «В этом году примут участие все руководители цифровой трансформации регионов. Обсудим цифровую трансформацию общего образования, управление отраслью спорта, большой блок, связанный с «умным городом», — сообщил Максут Шадаев.

Луиза Игнатьева