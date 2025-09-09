Жители и гости Альметьевска отпраздновали День нефтяника с банком ЗЕНИТ

Темой семейного праздника стала «Нефть и люди: вместе к успеху», мероприятие собрало более 1200 гостей

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

6 сентября на площадке банка ЗЕНИТ в Альметьевске состоялось традиционное празднование Дня нефтяника. В год 30-летнего юбилея банка темой семейного праздника стала «Нефть и люди: вместе к успеху», мероприятие собрало более 1200 гостей.

Программа дня была наполнена увлекательными активностями для всех возрастов. Маленьких гостей ждало захватывающее «Путешествие нефтяной капельки», а творческие ребята смогли проявить себя в росписи деревянных значков и создании слаймов. Для детей и взрослых прошла познавательная лекция от экспертов банка, а завершился праздник интерактивной игрой «Мафия», посвящённой видам финансового мошенничества, которая позволила гостям в игровой форме узнать больше о безопасности финансов.

Весь день банк дарил гостям площадки подарки. На мастер-классах и в лотереях посетители могли получить умные колонки и часы, шопперы, футболки и другие фирменные призы от банка. Также для всех присутствующих были приготовлены вкусные угощения: традиционные баурсаки и чак-чак с разнообразными начинками. Праздник прошел в теплой и дружелюбной атмосфере.

