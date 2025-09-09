«Реальное время» вошло в топ-100 СМИ по версии «Дзена»

По итогам августа интернет-газета заняла 54-е место

Фото: Олег Тихонов

В августе интернет-газета «Реальное время» заняла 54-е место в федеральном рейтинге из 100 средств массовой информации, составленном «Дзеном». По сравнению с июлем издание поднялось на 15 пунктов.

Также из татарстанских СМИ в рейтинг на 47-ю строчку попало агентство «Татар-информ».

В топ-5 СМИ вошли РИА «Новости», ТАСС, RT, Life.ru и Lenta.ru.

Рейтинг составлен на основе качественных и количественных показателей СМИ, представленных в «Дзене». Среди показателей — цитируемость, оперативность, качество заголовков, количество подписчиков на канале в «Дзене» и т. д.

Дарья Пинегина