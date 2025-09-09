InfoWatch и «МойОфис» интегрировали защиту данных в мессенджер Squadus

Новый релиз Squadus 1.10 позволяет контролировать сообщения и файлы через DLP-систему InfoWatch

Фото: Динар Фатыхов

Группа компаний InfoWatch и «МойОфис» объявили о совместной работе по защите персональных и корпоративных данных. В новом релизе корпоративного мессенджера Squadus версии 1.10 настроена интеграция с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor.

Теперь Traffic Monitor может отслеживать все сообщения и файлы, которыми обмениваются сотрудники в Squadus, анализировать их содержание и автоматически принимать решение о допустимости отправки. Если система обнаружит потенциальную угрозу, сообщение или файл будет заблокировано, а служба информационной безопасности получит уведомление. Мониторинг происходит в реальном времени, и пользователям не приходится ждать проверки данных.

— InfoWatch Traffic Monitor позволяет своевременно выявлять возможные ИБ-риски и реагировать на них. Интеграция с корпоративным мессенджером Squadus от «МойОфис» усиливает защиту корпоративных данных и обеспечивает соответствие требованиям отраслевых регуляторов, — заявил директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch Рустам Фаррахов.



Артем Гафаров