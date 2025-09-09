Сегодня УНИКС сразится с «Зенитом» и своим экс-игроком Ненадом Димитриевичем

Казанцы проведут финальный матч Кубка Кондрашина и Белова

Сегодня, 9 сентября, казанский УНИКС проведет финальный матч Кубка Кондрашина и Белова против петербургского «Зенита».



Вчера УНИКС одержал победу над «Бетсити Пармой» со счетом 76:63 (17:12, 21:18, 21:11, 17:22). Самым результативным игроком в составе казанской команды стал Дмитрий Кулагин, набравший 21 очко, сделавший четыре подбора и отдавший три передачи.

В полуфинале «Зенит» разгромил владивостокское «Динамо» со счетом 104:63 (17:21, 35:15, 20:20, 32:7). Лидером петербургской команды стал бывший игрок УНИКСа Ненад Димитриевич, набравший 17 очков.

Напомним, что в прошедшем регулярном чемпионате-2024/25 личные встречи УНИКСа и «Зенита» завершились с равным счетом 2:2.

Финальный матч Кубка Кондрашина и Белова между УНИКСом и «Зенитом» начнется в 19:30 мск на арене в Санкт-Петербурге.

Рената Валеева