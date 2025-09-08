УНИКС вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова

Казанский клуб УНИКС вышел в финал предсезонного Кубка Кондрашина и Белова, одолев пермскую «Бетсити Парму» со счетом 76:63. Команда под руководством Велимира Перасовича продемонстрировала отличную игру, особенно в борьбе за подборы.

УНИКС также допустил меньше ошибок, совершив всего 5 потерь по сравнению с 9 у соперника. Казанцы успешно закрыли периметр, позволив «Парме» реализовать лишь 6 из 26 трехочковых бросков (23%). В то же время сами они были точны, забросив 7 из 16 попыток (44%).

Лидером команды стал Дмитрий Кулагин, набравший 21 очко (включая 4 трехочковых), 4 подбора и 3 передачи. Джален Рейнольдс и Руслан Абдулбасиров добавили по 12 очков и 6 подборов каждый, а Рейнольдс также сделал 6 ассистов. Маркус Бингем оформил свой первый дабл-дабл в сезоне, набрав 11 очков и собрав 13 подборов, а также заблокировав 5 бросков соперника.

Анастасия Фартыгина