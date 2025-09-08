Банк России опубликовал курс валют на вторник, 9 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Доллар вырос на 0,78 рубля, евро — на 1,09 рубля, а юань — на 0,09 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,34 рубля;
- евро — 96,57 рубля;
- юань — 11,47 рубля.
