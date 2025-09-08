Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 9 сентября

18:12, 08.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 9 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,78 рубля, евро — на 1,09 рубля, а юань — на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,34 рубля;
  • евро — 96,57 рубля;
  • юань — 11,47 рубля.
Анастасия Фартыгина

