Скончался академик РАН Евгений Федосов, выдающийся ученый в области авиации

В Москве на 97-м году жизни скончался академик РАН Евгений Федосов, известный своими достижениями в области управления авиационной техникой и ракетостроения. Об этом сообщила Российская академия наук.

Федосов был научным руководителем Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) и оставил значительный след в развитии авиационной науки.

В пресс-службе ГосНИААС отметили, что академик «внес неоценимый вклад в формирование целой плеяды ученых и инженеров с системным мышлением». Также подчеркивается, что он активно участвовал в научно-технической политике страны и был одним из главных экспертов в своей области до конца своей жизни.

Евгений Федосов сыграл ключевую роль в разработке авиационной составляющей ядерной триады СССР, включая крылатые ракеты стратегического назначения Х-55. За свои достижения он получил звание Героя Социалистического Труда.

Церемония прощания с ученым пройдет 11 сентября на мемориальном кладбище в Мытищах. Федосов родился 14 мая 1929 года и окончил Московское высшее техническое училище в 1952 году. С 1954 года работал в ГосНИИАС, где участвовал в создании множества ракет и систем управления вооружением. Он является автором более 250 научных работ в своей области.

