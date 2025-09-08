Генпрокурор Игорь Краснов претендует на пост председателя Верховного суда: кандидатуру рассмотрят 15 сентября
Конкурс на эту должность был объявлен 29 июля, и Краснов стал единственным претендентом
15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрит заявление генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Информация об этом размещена на сайте ВККС.
В повестке заседания указано, что «15 сентября в 09:30 подлежит рассмотрению заявление Краснова Игоря Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Российской Федерации».
Конкурс на эту должность был объявлен 29 июля, и Краснов стал единственным претендентом. Он занимает пост генпрокурора с 22 января 2020 года, сменив Юрия Чайку. В 2025 году президент Владимир Путин переназначил его на эту должность. Краснов также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2011 году и почетной грамотой президента России в 2014 году.
