EchoStar продаст лицензионные частоты SpaceX за $17 млрд

Сделка сочетает наличные, акции и покрытие долговых процентов и включает коммерческое партнерство

EchoStar в понедельник, 8 сентября 2025 года, заключила соглашение со SpaceX о продаже спектральных лицензий AWS-4 и H-block примерно за $17 миллиардов. SpaceX выплатит до $8,5 млрд наличными и предоставит до $8,5 млрд в виде акций. Также она обязуется покрыть около $2 млрд процентов по долгам EchoStar до ноября 2027 года.

По условиям соглашения стороны заключили долгосрочное коммерческое партнерство, в рамках которого абоненты Boost Mobile от EchoStar получат доступ к сервису Starlink Direct to Cell.

Предыдущим шагом EchoStar в ответ на запросы Федеральной комиссии по связи США (FCC) стало соглашение о продаже спектра с AT&T стоимостью $23 млрд. Компании ожидают, что эти сделки снимут претензии FCC. После объявления цены на акции EchoStar резко выросли — почти на 22—23% на премаркете.

Артем Гафаров