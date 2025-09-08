Премию Ильгама Шакирова в номинации «Народное пение» будут вручать мужчинам и женщинам раздельно
Каждый призер получит по 200 тыс. рублей
В Татарстане внесены изменения в порядок награждения премией им. Шакирова в области народного пения. Согласно новому постановлению Кабинета министров республики, с 2027 года в номинации «Народное пение» будут отдельно награждать мужчин и женщин.
В связи с этим увеличилось общее финансирование премии. Теперь призовой фонд в номинации «Народное пение» составит 400 тыс. рублей — по 200 тысяч рублей для каждого из двух лауреатов.
Республиканская премия имени Шакирова, учрежденная правительством Татарстана в августе 2020 года, присуждается за выдающиеся достижения в области вокального искусства. Награда вручается раз в два года и является признанием высшего мастерства в данной сфере.
