Премию Ильгама Шакирова в номинации «Народное пение» будут вручать мужчинам и женщинам раздельно

Каждый призер получит по 200 тыс. рублей

Фото: предоставлено фондом «̈Җыен»

В Татарстане внесены изменения в порядок награждения премией им. Шакирова в области народного пения. Согласно новому постановлению Кабинета министров республики, с 2027 года в номинации «Народное пение» будут отдельно награждать мужчин и женщин.

В связи с этим увеличилось общее финансирование премии. Теперь призовой фонд в номинации «Народное пение» составит 400 тыс. рублей — по 200 тысяч рублей для каждого из двух лауреатов.

Республиканская премия имени Шакирова, учрежденная правительством Татарстана в августе 2020 года, присуждается за выдающиеся достижения в области вокального искусства. Награда вручается раз в два года и является признанием высшего мастерства в данной сфере.

Ранее в Казани вручили Международную Арбузовскую премию по химии.

Наталья Жирнова