Бюджетникам увеличат оклады на 10%

Изменения затронут все 18 разрядов оплаты труда

Фото: Артем Дергунов

Кабинет Министров Республики Татарстан принял решение об увеличении окладов работников бюджетной сферы на 10% с 1 января 2026 года. Документ был подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Это уже второе повышение зарплат бюджетников в Татарстане за текущий год. Предыдущее увеличение на аналогичный процент было реализовано с 1 мая 2025 года.

Согласно новым нормативам, изменения затронут всю тарифную сетку, состоящую из 18 разрядов оплаты труда. Для наглядности: при десятом разряде с коэффициентом 1,119 оклад увеличится с 25,9 тыс. до 28,5 тыс. рублей. Работники с высшим 18-м разрядом, имеющим коэффициент 1,2281, будут получать 31,5 тыс. вместо 28,6 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан вошел в топ-5 рейтинга рынка труда.

Наталья Жирнова