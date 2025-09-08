Татарстан на этой неделе ждут похолодание и дожди

Уже в ближайшие сутки, 9 сентября, ночью через республику пройдет холодный атмосферный фронт

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал изменение погодных условий в регионе на предстоящей неделе. Ожидается похолодание, кратковременные дожди и усиление ветра.

— На европейской территории России погодой руководит обширный антициклон. Татарстан располагается на его юго-восточной периферии с северными воздушными потоками. Пока отмечается теплая и преимущественно сухая погода, местами с ночными и утренними туманами. Воздух в дневные часы прогревается до +19—24°, — сообщает Гидрометцентр РТ.

Уже в ближайшие сутки, 9 сентября, ночью через республику пройдет холодный атмосферный фронт, местами ожидается небольшой дождь. Днем вероятность осадков небольшая. Ночью температура воздуха составит до 6 градусов, днем похолодает от 14 до 19. Днем прогнозируется свежий северный, северо-восточный ветер с порывами до 14 м/с.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В среду, 10 сентября, осадки маловероятны, ночью при прояснениях температура опустится до +4, днем воздух прогреется от 16 до 21.

Четверг, 11 сентября, принесет очередной фронтальный раздел с небольшим дождем. Ночные температуры составят от 6 до 11 градусов, днем снова ожидается от 14 до 19 градусов.

По предварительному прогнозу, в конце недели, в пятницу и выходные дни, в Татарстане установится антициклональная погода. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью воздух будет выхолаживаться до 3 градусов, днем в пятницу температуры составят от 13 до 18 градусов, в выходные дни ожидается на пару градусов теплее, до +20.

Рената Валеева