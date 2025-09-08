В Татарстане дефицит медработников на рынке коммерческой медицины

Тем не менее зарплаты в платных клиниках продолжают расти

Фото: Динар Фатыхов

На рынке коммерческой медицины сохраняется острый дефицит квалифицированных кадров, несмотря на рост числа резюме на 12% за последний год. При этом количество вакансий остается стабильным, а за два года увеличилось на 10%. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного совместно сетью клиник «Будь здоров», страховой компанией «Ингосстрах» и порталом SuperJob.

Запросы работодателей на поиск персонала не совпадают с предложением рабочей силы: на рынке труда сейчас больше специалистов с наработанным опытом и высокими зарплатными ожиданиями. В то же время вакансии в основном нацелены на сотрудников без опыта или с меньшим опытом работы.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ситуация усугубляется тем, что мегаполисы продолжают привлекать кадры из регионов. В топ-7 регионов с наибольшей потребностью в медработниках вошел Татарстан. Помимо него, в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области.

Наиболее востребованы на рынке врачи-терапевты, хирурги, неврологи, педиатры и офтальмологи среди высшего медперсонала, а также фельдшеры и медицинские сестры среди среднего звена.

Зарплаты медработников в коммерческих клиниках продолжают расти. За год они увеличились на 10,8%, превышая уровень инфляции. Медианная зарплата врача-терапевта достигает 150 тысяч рублей, хирурга — 150—160 тысяч рублей, а некоторым специалистам предлагают от 500 тысяч рублей в месяц.



Наталья Жирнова