В Татарстане дефицит медработников на рынке коммерческой медицины
Тем не менее зарплаты в платных клиниках продолжают расти
На рынке коммерческой медицины сохраняется острый дефицит квалифицированных кадров, несмотря на рост числа резюме на 12% за последний год. При этом количество вакансий остается стабильным, а за два года увеличилось на 10%. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного совместно сетью клиник «Будь здоров», страховой компанией «Ингосстрах» и порталом SuperJob.
Запросы работодателей на поиск персонала не совпадают с предложением рабочей силы: на рынке труда сейчас больше специалистов с наработанным опытом и высокими зарплатными ожиданиями. В то же время вакансии в основном нацелены на сотрудников без опыта или с меньшим опытом работы.
Ситуация усугубляется тем, что мегаполисы продолжают привлекать кадры из регионов. В топ-7 регионов с наибольшей потребностью в медработниках вошел Татарстан. Помимо него, в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области.
Наиболее востребованы на рынке врачи-терапевты, хирурги, неврологи, педиатры и офтальмологи среди высшего медперсонала, а также фельдшеры и медицинские сестры среди среднего звена.
Зарплаты медработников в коммерческих клиниках продолжают расти. За год они увеличились на 10,8%, превышая уровень инфляции. Медианная зарплата врача-терапевта достигает 150 тысяч рублей, хирурга — 150—160 тысяч рублей, а некоторым специалистам предлагают от 500 тысяч рублей в месяц.
