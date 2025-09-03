Медработникам Татарстана продолжат выдавать единую форму

На это направят более 26 млн рублей из госбюджета республики

Фото: Максим Платонов

Проект по обеспечению младшего медицинского персонала и других сотрудников государственных медучреждений форменной одеждой единого образца будет действовать дольше запланированного срока. Об этом сообщили на официальном портале Министерства финансов Татарстана.

Изначально проект реализовывался с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025 года.

За время действия программы специализированная организация, работающая в республике с 2012 года, обеспечивала медучреждения полным комплексом услуг: от закупки и обработки текстиля до его регулярной замены и доставки.

Руководство Татарстана приняло решение продлить проект до конца 2025 года. На эти цели из регионального бюджета будет выделено дополнительно 26,3 миллиона рублей.

Наталья Жирнова