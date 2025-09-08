Экс-глава суда Бугульмы взял самоотвод по новому делу о «раскулачивании» бывшего мэра Закирова

Предметом иска прокурора Татарстана стали авто и квартира, оформленные на одну из подчиненных ВИП-ответчика

Линар Закиров. Фото: Максим Платонов

С фальстарта начался сегодня резонансный процесс по новому иску прокурора РТ Альберта Суяргулова к бывшему главе Бугульминского района Линару Закирову. Судья Бугульминского горсуда Ленар Хасанов после краткого собеседования со сторонами провел заседание, на котором объявил о самоотводе, сообщают источники «Реального времени».

Основанием для самоотвода стали знакомство и общение судьи с главным ответчиком в период, когда Закиров руководил районом, а Хасанов с 2017-го по 2023-й — работал председателем Бугульминского суда, а затем еще два года — и.о. председателя. В июле 2025-го суд по указу Путина возглавил Дмитрий Линевич.

В ближайшее время дело по иску прокурора Татарстана к бывшему мэру Бугульмы должно быть передано на рассмотрение другому судье. Вопрос о переносе процесса в другой район пока не поднимался.

Напомним, новый иск за подписью Альберта Суяргулова поступил в суд Бугульмы 13 августа. В ответчиках — Линар Закиров и экс-сотрудница администрации района Евгения Старостина. В иске об обращении активов на 7 млн рублей в доход государства указаны квартира в Бугульме и новый автомобиль Mazda, оформленные на Старостину. По данным источников «Реального времени», в надзорном ведомстве ее считают лишь номинальной хозяйкой оспариваемого имущества, полагая, что собственных средств на его покупку в 2022—2023 годах у дамы не имелось, а доходы главного ответчика с учетом приобретений и расходов его собственной семьи не позволяли подобных «подарков».

В июле 2025 года Высокогорский райсуд Татарстана частично удовлетворил другой иск прокурора РТ к Закирову. На фоне этого спора он оставил пост мэра. Первоначальный перечень прокуратуры «на «раскулачивание» включал 11 объектов недвижимости и транспорта в Москве, Казани, Бугульме и Сочи — всего на 121 млн рублей, но по итогам рассмотрения дела три позиции суд исключил, дав добро на обращение в доход РФ активов на 115 млн рублей. Это решение оспаривают адвокаты бывшего мэра. В Высокой Горе иск рассматривали потому, что один из ответчиков, двоюродный брат Закирова, прописан именно там.

Ирина Плотникова