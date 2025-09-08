В Казани на концерте в день выборов выступят Алсу, Клава Кока и «Дискотека Авария»

Также для казанцев споют звезды татарской эстрады: Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхетдинов

Фото: скриншот трансляции совещания

В Казани в день выборов пройдет семейный фестиваль «Наш выбор — наша семья, наш Татарстан». Его кульминацией станет концерт, на котором выступят Алсу, Клава Кока и «Дискотека Авария», сообщил на «деловом понедельнике» руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.



Для казанцев споют также звезды татарской эстрады, в том числе Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхетдинов. Мероприятие пройдет у Центра семьи «Казан».

— Фестиваль объединит все поколения. Планируется организация активностей, мастер-классов, гастрономическая площадка, уличный театр и патриотическая площадка, — добавил докладчик.

Напомним, в связи с проведением фестиваля «Всей семьей на выборы» в Казани будет введено ограничение движения и стоянки транспортных средств на улице Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова) и на парковочной зоне возле Центра семьи «Казан».



Галия Гарифуллина