13 сентября в Казани откроются сельхозярмарки

Они будут проходить по субботам с 6.00 до 13.00

13 сентября в Казани откроются сельхозярмарки. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Ярмарки будут проходить по субботам с 6.00 до 13.00. Они будут открыты до 28 декабря. На пересечении ул. Беломорской и ул. Гудованцева по просьбе жителей поселка Северный торговля будет вестись по воскресеньям.

Сельхозярмарки будут открыты на 15 площадках во всех районах Казани:

Авиастроительном районе — на ул. Дементьева, возле дома №7; на ул. Беломорская, 6 и на пересечении ул. Беломорская с ул.Гудованцева;

в Вахитовском районе — на пересечении ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан;

в Кировском и Московском районах — перед ТЦ «Ягодная Слобода» по ул. Краснококшайская, 152/2; на ул. Батыршина, 20 и на ул. Революционная, 12 (поселок Юдино);

в Ново-Савиновском районе — у ТК «Бахетле» на пр. Х. Ямашева, 71а и на ул. Академика Лаврентьева, 10;

в Приволжском районе — на пр. Победы, 46в и ул. Ю.Фучика, 64, к.1;

в Советском районе — в Агропромышленном парке «Казань» (ул. Аграрная, 2), на ул. Липатова, 7 возле рынка (поселок Дербышки);

в микрорайоне «Салават купере» — на парковке ТЦ «Радужный» и на ул. А. Авзаловой, 15.

Стоимость продукции на ярмарках будет ниже розничной, подчеркнул Руслан Фазылянов. В ассортимент войдут овощная, молочная и мясная продукция, а также товары для нужд подсобного хозяйства.

Напомним, в прошлом году осенние ярмарки стартовали 14 сентября и продлились до 29 декабря. За этот период реализовали продукции на общую сумму 664,7 млн рублей. Жители и гости города приобрели свыше 1 тыс. тонн товаров, среди которых наибольшим спросом пользовались мясо и овощи.

