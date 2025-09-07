В Казани ледовую арену Дворца спорта капитально отремонтируют за 57,7 млн рублей

Дворец спорта был открыт в 1966 году

Фото: Динар Фатыхов

В Казани проведут капремонт ледовой арены во Дворце спорта на улице Московской. На эти цели планируется направить 57,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте «Госзакупки».

Согласно условиям тендера, до начала лета следующего года подрядчику предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ, а также закупить необходимую мебель. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Дворец спорта в Казани — старейший спортивный объект в городе, он был открыт в 1966 году. До 2005 года именно здесь проводил свои домашние матчи хоккейный клуб «Ак Барс». В сезоне-1997/1998 на льду Дворца спорта казанские хоккеисты впервые стали чемпионами России.

В настоящее время «Ак Барс» играет на «Татнефть Арене», однако в феврале прошлого года команда вернулась на историческую площадку на время проведения «Игр будущего».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в Казани рассматривается возможность строительства новой арены для хоккейного клуба.

Рената Валеева