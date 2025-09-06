В Госдуме предложили аннулировать лицензии на оружие только по решению суда
В Госдуме подчеркнули, что сейчас лицензии часто лишают за любые административные правонарушения, даже если они не связаны с оружием
Депутаты Госдумы хотят изменить закон «Об оружии», чтобы лицензии на хранение и ношение оружия можно было аннулировать только по решению суда. Об этом сообщил ТАСС Ярослав Нилов, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Нилов отметил, что сейчас лицензии часто лишают за любые административные правонарушения, даже если они не связаны с оружием.
— Многие охотники потеряли лицензию за нарушения правил дорожного движения или мелкие хулиганства. То есть правонарушения никак не связаны с правилами хранения или применения оружия, — сказал он.
По его мнению, справедливо, чтобы суд принимал решение о лишении лицензии, как это делается с правами на управление транспортом. Нилов добавил, что для многих жителей России охота — это не просто хобби, а способ прокормить семью.
— У оленеводов ружье прежде всего носит охранную функцию, — подчеркнул депутат.
Напомним, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует ограничить выдачу лицензий на оружие для людей с непогашенными судебными долгами.
