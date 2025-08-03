Должникам в России могут запретить получать лицензии на оружие
Также судебных долгов не должны иметь и те, кто представлен на государственные награды
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует ограничить выдачу лицензий на оружие для людей с непогашенными судебными долгами. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора ФССП Елена Захаркина.
Она заявила, что «люди, которые хотят получить оружие, должны быть честны перед законом и не иметь задолженности перед судебными приставами». Захаркина добавила, что если человек не готов исполнять законы, то ему не следует доверять разрешение на ношение оружия, даже если оно охотничье.
- Также она подчеркнула, что судебных долгов не должны иметь и те, кто представлен на государственные награды.
Накануне президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий государственные и муниципальные организации от уплаты исполнительского сбора в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера.
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