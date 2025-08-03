Должникам в России могут запретить получать лицензии на оружие

Также судебных долгов не должны иметь и те, кто представлен на государственные награды

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует ограничить выдачу лицензий на оружие для людей с непогашенными судебными долгами. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора ФССП Елена Захаркина.

Она заявила, что «люди, которые хотят получить оружие, должны быть честны перед законом и не иметь задолженности перед судебными приставами». Захаркина добавила, что если человек не готов исполнять законы, то ему не следует доверять разрешение на ношение оружия, даже если оно охотничье.

Также она подчеркнула, что судебных долгов не должны иметь и те, кто представлен на государственные награды.

Накануне президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий государственные и муниципальные организации от уплаты исполнительского сбора в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по документам, содержащим требования неимущественного характера.



Анастасия Фартыгина