Запасы золота в России выросли на 44% в первом полугодии

В первом полугодии 2025 года запасы золота в России увеличились на 450 тонн, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр природных ресурсов Александр Козлов РИА «Новости».

Козлов отметил, что в 2024 году прирост запасов золота составил почти 900 тонн.

— По итогам первого полугодия 2025 года запасы золота в стране приросли уже почти на 450 тонн против 313 тонн на этот период в прошлом году, — сказал министр.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он также добавил, что в конце 2025 года ожидается прирост запасов золота свыше 500 тонн. Если будут открыты и учтены крупные месторождения, этот показатель может оказаться еще выше.

Напомним, что объем международных (золотовалютных) резервов России в августе 2025 года увеличился на $7,9 млрд, или на 1,2%, и достиг $689,5 млрд по состоянию на 1 сентября.

Анастасия Фартыгина